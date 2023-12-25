Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему цены на куриные яйца резко взлетели. Об этом она высказалась в беседе с РБК.

Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца не только инфляцией, но и высоким спросом. Она напомнила ситуацию в 2021 году, когда то один, то другой тип товаров резко дорожал.

«И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — объяснила она.

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Ольга Сурикова