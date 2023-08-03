На «Тавриде» произошло с ДТП с незаконно переоборудованным авто инвалида

На трассе «Таврида» днем 1 августа произошло ДТП, одним из участником которого был водитель-инвалид, незаконно переоборудовавший свой автомобиль.

Как уточнили в пресс-службе полиции Севастополя, авария произошла на участке дороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Девушка-водитель автомобиля «Сузуки» двигалась со стороны Севастополя в направлении Бахчисарая. Она неправильно выбрала безопасную дистанцию и врезалась в движущийся впереди автомобиль «Мерседес-Бенз Вито».

В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителей не выявлено.

При этом, что 51-летний водитель-инвалид управлял автомобилем, в конструкцию которого без соответствующего разрешения ГИБДД внесены изменения, а именно: демонтированы штатные сидения, на их место вмонтирована деревянная конструкция с металлическим механизмом и деревянный сплошной диван, установлено ручное управление для людей с ограниченными возможностями. За что ему грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.

В отношении 39-летней автоледи составлен административный материал и наложен штраф в размере одной тысячи пятисот рублей.

Напомним, ранее мы писали, что по Севастополю ездит странный водитель-инвалид.

Ольга Сурикова