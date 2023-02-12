На Фиоленте напряжение подается веерно

На Фиоленте на фоне минусовой температуры по ночам обостряются проблемы с элестроснабжением. В течение субботы сотрудники ФГУП 102 ПЭС Минобороны России ликвидировали последствия аварийной ситуации на сетях.
В субботу был установлен дополнительный источник питания в садовом товариществе «Гранат», сообщается в горхозе.
При этом уточняется, что еще одна кабельная линия не выдержала нагрузки.
При лабораторных испытаниях повышенным напряжением, кабельная линия не выдержала, работы продолжаются.
К ночи субботу была информация, что на Фиоленте, в районе Автобата шли работы по подключению трансформаторных подстанций.
Садовым товариществам напряжение подается веерно (4 через 4)
Телефоны аварийно-диспетчерской службы:
+7(978)946-21-49
+7(8692)54-46-66
+7(8692)54-19-81
Напомним, Вечером 10 февраля была информация об отсутствии электрической энергии в садовых кооперативах «Успех», «Импульс-1», «Дельфин».
Ольга Сурикова