На Фиоленте напряжение подается веерно

На Фиоленте на фоне минусовой температуры по ночам обостряются проблемы с элестроснабжением. В течение субботы сотрудники ФГУП 102 ПЭС Минобороны России ликвидировали последствия аварийной ситуации на сетях.

В субботу был установлен дополнительный источник питания в садовом товариществе «Гранат», сообщается в горхозе.

При этом уточняется, что еще одна кабельная линия не выдержала нагрузки.

При лабораторных испытаниях повышенным напряжением, кабельная линия не выдержала, работы продолжаются.

К ночи субботу была информация, что на Фиоленте, в районе Автобата шли работы по подключению трансформаторных подстанций.

Садовым товариществам напряжение подается веерно (4 через 4)

Телефоны аварийно-диспетчерской службы:

+7(978)946-21-49

+7(8692)54-46-66

+7(8692)54-19-81

Напомним, Вечером 10 февраля была информация об отсутствии электрической энергии в садовых кооперативах «Успех», «Импульс-1», «Дельфин».

Ольга Сурикова