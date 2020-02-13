Мужчина заплатит штраф за нападение на сотрудника ГИБДД

Местный житель 1988 года рождения по решению суда заплатит штраф за применение насилия к сотруднику ГИБДД.

В июле 2019 года ночью мужчину остановили сотрудники ГИБДД, так как заподозрили, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина документы не предъявил и попытался скрыться, после чего причинил одному из инспекторов телесные повреждения.

Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

По материалам пресс-службы прокуратуры Севастополя

Фото: newgrodno.by