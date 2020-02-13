Генплан города предлагают обсудить на базе Заксобрания

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Андрей Куринов направил в адрес главы комитета Вячеслава Горелова служебную записку с предложением провести расширенное заседание комитета для обсуждения проекта Генерального плана Севастополя.
Административная граница между Севастополем и Крымом утверждена, теперь можно переходить к работе над Генпланом.
По мнению Андрея Куринова обсуждение Генплана на стадии разработки позволит избежать спорных моментов, выявить и устранить ошибки в рабочем порядке, что в свое очередь позволит быстрее согласовать и принять документ и сэкономить бюджетные средства.
Депутат уточнил, что как в его адрес, так и в адрес комитета поступали многочисленные обращения граждан с просьбами оказать помощь в урегулировании спорных градостроительных и земельных вопросов в связи с отсутствием Генерального плана города.
На расширенное заседание планируют пригласить представителей Департамента архитектуры и градостроительства, Департамента имущественных и земельных отношений, Севнаследия, Севприроднадзора, представителей разработчика Генерального плана и членов Общественной палаты, а также Союза архитекторов.