Город

Генплан города предлагают обсудить на базе Заксобрания

13-02-2020
выпускающий редактор
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Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Андрей Куринов направил в адрес главы комитета Вячеслава Горелова служебную записку с предложением провести расширенное заседание комитета для обсуждения проекта Генерального плана Севастополя.

Административная граница между Севастополем и Крымом утверждена, теперь можно переходить к работе над Генпланом. 

По мнению Андрея Куринова обсуждение Генплана на стадии разработки позволит избежать спорных моментов, выявить и устранить ошибки в рабочем порядке, что в свое очередь позволит быстрее согласовать и принять документ и сэкономить бюджетные средства.

Депутат уточнил, что как в его адрес, так и в адрес комитета поступали многочисленные обращения граждан с просьбами оказать помощь в урегулировании спорных градостроительных и земельных вопросов в связи с отсутствием Генерального плана города.

На расширенное заседание планируют пригласить представителей Департамента архитектуры и градостроительства, Департамента имущественных и земельных отношений, Севнаследия, Севприроднадзора, представителей разработчика Генерального плана и членов Общественной палаты, а также Союза архитекторов.

По материалам пресс-службы Севастопольского регионального отделения партии ЛДПР
Фото: nadcrim.ru

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