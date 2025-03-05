ЛДПР предложила штрафовать мигрантов и владельцев жилья за нарушения правил аренды

Депутаты ЛДПР во главе с Председателем Леонидом Слуцким предлагают ужесточить правила аренды жилья для мигрантов.

По новому законопроекту, заключение договора найма с иностранцами станет обязательным, максимальный срок аренды не должен превышать одного года, а временное проживание — одного месяца. Арендодатели смогут выселять мигрантов за задержку платежей более чем на два месяца. Запретят также сдачу жилья другим приезжим.

Штрафы за нарушения составят до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Изменения не коснутся граждан Беларуси.

Слуцкий отметил, что россияне устали от мигрантских гетто и жалуются на нарушение общественного порядка со стороны иностранных арендаторов. Он подчеркнул, что предлагаемые меры повысят ответственность владельцев квартир и улучшат комфорт жителей. Законопроект был внесён в Госдуму 5 марта 2025 года.

«Инициатива ЛДПР является важным шагом, который может способствовать улучшению общественного порядка и повышению безопасности в российских городах. В условиях растущего числа мигрантов, появление четких и строгих правил аренды поможет обеспечить большую прозрачность и контроль за процессом, что, в свою очередь, может снизить уровень конфликтов между местными жителями и иностранными арендаторами», — считает вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.