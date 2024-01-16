Крымэнерго «понарошку» объявило конкурс на строительство ЛЭП через севастопольские леса

На профильных сайтах появилось объявление о закупке строительства скандально известной высоковольтной линии электропередач «Севастопольская – Ялта – Лучистое».

Из документов закупки можно понять, что из Севастополя в Алупку построят высоковольтную линию. Ранее сообщалось, что ЛЭП пройдет не через леса, а по существующей трассе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил журналистам, что размещения закупки – технический вопрос.

«Я переговорил с заместителем министра энергетики утром. Объявление торгов в таком виде – это технический вопрос, другой проектной документации сейчас нет. Подрядчик, победивший в конкурсе, должен будет внести изменение в проектно-сметную документацию и новую трассу спроектировать в существующем створе, как мы и обсуждали», – сообщил ForPost Михаил Развожаев.

Напомним, в июле 2022 года городские власти сообщали, что в теме предполагаемой вырубки миллиона деревьев по ЮБК ради строительства ТЭС поставлена точка. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что позиция города была услышана в Москве.

Отметим, информация о готовящейся вырубке более миллиона деревьев появилась в конце декабря прошлого года, после чего Развожаев заявил, что проект на согласование в Севастополь не поступал.

В июле 2022 года Развожаев также рассказал, что на рабочем совещании с министром энергетики Николаем Григорьевичем Шульгиновым они окончательно сверили позиции: деревья для ЛЭП вырубаться не будут.