В Нахимовском районе, в районе Аполлоновой бухты, провалилась дорога между домами

В Севастополе между домами провалилась дорога — местные жители бьют тревогу, угроза может нависнуть и над близлежащими домами.

На месте дорожного полотна в районе Аполлоновой бухты образовалась огромная яма. ЧП произошло между домами Причальная, 21 и Пляжная, 8.

«Огромная яма, в которую уже падали люди, в том числе, из-за отсутствия уличного освещения. На мои неоднократные жалобы реакции практически нет…

Убедительная просьба помочь, так как эта яма грозит разрушением домов и падениями людей. В свою очередь, посильно готовы принять участие», — пишут местные жители в соцсетях.