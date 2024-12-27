Криминал в Севастополе: нанес 28 ударов ножом знакомой и пошел спать

Суд в Севастополе вынес приговор мужчине за убийство знакомой. Виновным оказался 53-летний мужчина.

Удалось выяснить, что в июле этого года, выпивая с 64-летней знакомой у нее дома, они поссорились. В порыве гнева мужчина взял нож и нанес ей 28 ударов.

Женщина умерла на месте, а он вернулся домой и лег спать. Полиция быстро задержала подозреваемого. Расследование провели следователи Нахимовского района.

Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить 1 млн рублей морального вреда родственнице погибшей.

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Кристина Ветер