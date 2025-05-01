Когда объезд короче прямого пути. Проехать в Крым через новые территории гораздо быстрее

Сейчас на въезде в Крым пробка, но туристам, желающим попасть на полуосторов, можно воспользоваться альтернативной дорогой по новым территориям.

Как сообщает Минтранс РФ, на пунктах пропуска в Джанкое и Армянске установлены новые инспекционно-досмотровые комплексы. Они ускорят проезд примерно в 5 раз.

Оборудование позволяет досматривать автомобиль быстро и безопасно. Водителю не надо будет останавливаться и выходить из машины. Так, в Джанкое сможет проехать до 5500 машин в сутки, а в Армянске — до 1500.

Фото: скриншот с видео Министерства транспорта России

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