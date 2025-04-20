Какие события ждут жителей и гостей полуострова в светлый праздник Пасхи

Сегодня в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоится семейный фестиваль «Пасхальная арт-аллея».

Гости смогут насладиться вкусом настоящих богатырских куличей, принять участие в народных развлечениях и услышать концерт живой музыки Максима Перова. Детальная программа тут.

На набережной Ялты в 17:00 состоится концерт-бал «Светлое Христово Воскресение» Ялтинского театра духовой музыки.

А в музее под открытым небом «Поляна сказок» в пгт Виноградном в честь праздника — бесплатный вход с 9:00 до 14:00. Помимо представленной экспозиции, детей ожидают игры и конкурсы.

А в Бахчисарайском парке миниатюр посетителям представят оригинальный кулич «Крым в миниатюре», который украшен пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова.

Фото: Екатерина Ульянкина

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