Грипп может приобрести пандемическую форму

Грипп рискует обрести пандемическую форму в 2024 году, как это было больше 10 лет назад. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, пишет URA.RU.

«Сомневаюсь, что это будет в нынешнем году, но будет пандемия гриппа. Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было 2009 и 2010 годах. Такие шансы есть. Это может быть осенью в 2024 году», — предположил Крючков.

При этом он добавил, что если ситуация будет разворачиваться по такому сценарию, вряд ли форма будет тяжелее коронавируса. По уровню смертности все равно ковид будет стоять на первом месте.

«Наиболее, вероятно, что условно сезонная форма будет к осени. Но есть умеренная вероятность, она далеко не нулевая, что появится более патогенный ковид. Заразность будет поддерживаться на высоком уровне или плавно расти. Но есть несколько сценариев и по ковиду сложно предсказать. Надо понимать, что даже если ковид стабилизируется к осени, то это не значит, что следующий сезон осенью 2023 года мы не увидим волны», — добавил он.

Ольга Сурикова