Госпошлину больше не оплатить со скидкой через портал «Госуслуги»

С 1 января 2023 года в России отменили скидку в размере 30% на оплату госпошлин для физических лиц через портал «Госуслуги». Об отмене было сообщено в октябре 2022 года.

Скидка была введена в 2017 году с целью популяризации портала, и действовать она должна была до 2019 года, но затем ее продляли до конца 2020 и до конца 2022 года.