Годовалый ребенок задушил сам себя проводом от вентилятора на турбазе в Крыму

Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка на территории турбазы в Сакском районе.

Установлено, что накануне мальчик остался без присмотра родителей в помещении туристической базы в селе Витино. Вследствие отсутствия контроля со стороны взрослых, ребенок запутался в проводе электрического напольного вентилятора, что привело к его гибели в результате удушья.

Органами СК по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Следкомом будет изучена обстановка в семье погибшего ребенка и дана оценка воспитательному процессу.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьевым на контроль.

Напомним, в Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне в гостевом доме в Ялте.

Ольга Сурикова

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