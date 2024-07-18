Годовалый ребенок задушил сам себя проводом от вентилятора на турбазе в Крыму

Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка на территории турбазы в Сакском районе.
Установлено, что накануне мальчик остался без присмотра родителей в помещении туристической базы в селе Витино. Вследствие отсутствия контроля со стороны взрослых, ребенок запутался в проводе электрического напольного вентилятора, что привело к его гибели в результате удушья.
Органами СК по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.
Следкомом будет изучена обстановка в семье погибшего ребенка и дана оценка воспитательному процессу.
Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьевым на контроль.
Напомним, в Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне в гостевом доме в Ялте.
Ольга Сурикова
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