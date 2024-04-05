Где не будет электричества в Севастополе 7-9 апреля

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 7-9 апреля.

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

6 апреля

с 09:00 до 14:00

г. Инкерман

ул. Новочеркасская,4-А,6-12,7-11;

ул. Ростовская,2-А,2-24,1-В,1-15;

ул. Таганрогская,12-18,7-9,21-23,27-29;

ул. Шубикова,2-12,1-3;

ул. Менжинского,27-31,35

ул. Белокаменская,28



с 09:00 до 16:00

ул. Короленко,14,18-22;

ул. Лобанова,21-27;

ул. Макаренко,12-2,10-22,11-23;

пер. Макаренко,2-10;

ул. Нины Ониловой,30-50

7 апреля



с 09:00 до 13:00

ул. Куликово поле ,70,71;

ул. Генерала Коломийца,8-А,10-А,12,14-А,14-Б,6;

пр. Генерала Острякова,65,67;

ул. Куликово поле,уч.94,47

8 апреля:

с 09:00 до 13:00

ул. Фиолентовское шоссе,7,4-А,3,9-Б



в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Челнокова,20/4,20/7,20/6,22-6,20/1-Б,14/,14/15,11155,16499;

бух. Омега,10053



ул. Казачья,6-А,51/18-Б,3906,51/13,51/17,51/12,51/3-А,51/22



ул. Л. Бобковой,1/22,7/71-Б



ул. Евгения Алисова,1,5



ул. Марии Поливановой,6-А,8,3674,5-А,3-А,1-13;

ул. Аргонавтов,24,1;

ул. 1-я Дорическая,5-А



ул. Советская,54-56,60,63;

ул. Большая Морская,41-43



ул. Керченская,56-68;

ул. Костомаровская,2-22;

ул. Батумская,46-56,47-57;

ул. Щербака,42-44,57-А,57;

ул. Щорса,3-17;

ул. Частника,102-122,87



ул. Ковпака,40-56,13-19;

ул. Ивана Голубца,37-А,15-39;

ул. Авдеева,14-42,17-А,19-45,49;

ул. Антоненко,2-26;

ул. Белинского,2-14,1-19;

ул. Матюшенко,22-44,19-47;

ул. Симферопольская,30-48,19-43



ул. Галины Прокопенко,2-А,22-А,32-А,6-44,1



СТ «Икар-1»,10,22-26,52,66,76-78,82,212,22,19,27,31,37,41,79,89,242,129,229,245,250



ул. Водная,2-8,1-7;

ул. Переяславская,14/1,12-А,4-А,4-Б,4-В,6-16;

ул. Штурманская,12-2,4,10-12,1-11

Мекензиевы Горы

ул. Ясеневая,50-86,92,67-А,57,47-89;

бул.Гардемаринов,6,10,16,30-50,748,17-21;

ул.Гуряна,6,10,5;

бул. Томаса Маккензи,8-12,16,24-26;

ДСК «Парус-4»,77-6,1-А,1;

пер. Пихтовый,4-8,5;

пр-д. Вельботный,5;

ул. Приборострителей,10-12,13;

ул. Рябиновая,4-6,5;

пер. Катальповый,20-26;

ул. Крейсерская,4,8-10,18,24,36,31-А,3,7,17-21,35;

ул. Богданова,530,155-А/8,155-А/3;

ул. Облепиховая,45;

ул. Лагина,5