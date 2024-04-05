Где не будет электричества в Севастополе 7-9 апреля

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 7-9 апреля.
Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
6 апреля
с 09:00 до 14:00
г. Инкерман
ул. Новочеркасская,4-А,6-12,7-11;
ул. Ростовская,2-А,2-24,1-В,1-15;
ул. Таганрогская,12-18,7-9,21-23,27-29;
ул. Шубикова,2-12,1-3;
ул. Менжинского,27-31,35
ул. Белокаменская,28
с 09:00 до 16:00
ул. Короленко,14,18-22;
ул. Лобанова,21-27;
ул. Макаренко,12-2,10-22,11-23;
пер. Макаренко,2-10;
ул. Нины Ониловой,30-50
7 апреля
с 09:00 до 13:00
ул. Куликово поле ,70,71;
ул. Генерала Коломийца,8-А,10-А,12,14-А,14-Б,6;
пр. Генерала Острякова,65,67;
ул. Куликово поле,уч.94,47
8 апреля:
с 09:00 до 13:00
ул. Фиолентовское шоссе,7,4-А,3,9-Б
в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
ул. Челнокова,20/4,20/7,20/6,22-6,20/1-Б,14/,14/15,11155,16499;
бух. Омега,10053
ул. Казачья,6-А,51/18-Б,3906,51/13,51/17,51/12,51/3-А,51/22
ул. Л. Бобковой,1/22,7/71-Б
ул. Евгения Алисова,1,5
ул. Марии Поливановой,6-А,8,3674,5-А,3-А,1-13;
ул. Аргонавтов,24,1;
ул. 1-я Дорическая,5-А
ул. Советская,54-56,60,63;
ул. Большая Морская,41-43
ул. Керченская,56-68;
ул. Костомаровская,2-22;
ул. Батумская,46-56,47-57;
ул. Щербака,42-44,57-А,57;
ул. Щорса,3-17;
ул. Частника,102-122,87
ул. Ковпака,40-56,13-19;
ул. Ивана Голубца,37-А,15-39;
ул. Авдеева,14-42,17-А,19-45,49;
ул. Антоненко,2-26;
ул. Белинского,2-14,1-19;
ул. Матюшенко,22-44,19-47;
ул. Симферопольская,30-48,19-43
ул. Галины Прокопенко,2-А,22-А,32-А,6-44,1
СТ «Икар-1»,10,22-26,52,66,76-78,82,212,22,19,27,31,37,41,79,89,242,129,229,245,250
ул. Водная,2-8,1-7;
ул. Переяславская,14/1,12-А,4-А,4-Б,4-В,6-16;
ул. Штурманская,12-2,4,10-12,1-11
Мекензиевы Горы
ул. Ясеневая,50-86,92,67-А,57,47-89;
бул.Гардемаринов,6,10,16,30-50,748,17-21;
ул.Гуряна,6,10,5;
бул. Томаса Маккензи,8-12,16,24-26;
ДСК «Парус-4»,77-6,1-А,1;
пер. Пихтовый,4-8,5;
пр-д. Вельботный,5;
ул. Приборострителей,10-12,13;
ул. Рябиновая,4-6,5;
пер. Катальповый,20-26;
ул. Крейсерская,4,8-10,18,24,36,31-А,3,7,17-21,35;
ул. Богданова,530,155-А/8,155-А/3;
ул. Облепиховая,45;
ул. Лагина,5
с 08:30 до 17:00
ул. Волжская,14-А,8-24,1-37;
ул. Малярная,2,8;
ул. Охотская,51-57
ул. Драчука,20-26,15-23;
ул. Днепровская,30-62,51-77