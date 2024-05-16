Еще одному жителю Севастополя возместят ущерб за обрушение части дома на улице Леваневского

Всем жителям Севастополя, чье имущество пострадало во время взрыва бытового газа в доме на Леваневского, 18, выплатили денежную компенсацию.

Напомним, 6 февраля в одной из квартир МКД на улице Леваневского, 18, произошел взрыв газа. В результате оказались частично обрушены внутренние перекрытия и конструкции на втором этаже.

Гражданам, которые подали заявления на компенсацию, уже поступили деньги. Позже еще один житель обратился с заявлением.

Вчера, 15 мая, на заседании правительства принято решение выплатить ему также единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, на заседании было доложено, что из резервного фонда правительства Севастополя выделят деньги и на выполнение работ по ликвидации последствий обрушения строительных конструкций в доме на улице Леваневского, 18.

Ольга Сурикова