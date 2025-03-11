Электросамокатчиков решили приравнять к автомобилистам

С такой инициативой выступил Минтранс. Также ведомство предлагает запретить водителям электросамокатов требовать от пешеходов уступить дорогу, в том числе, с помощью звукового сигнала, и ездить на одном самокате вдвоем. Ранее Минтранс РФ планировал повысить минимальный возраст для управления электросамокатами с 14 до 16 лет.

Напомним, что ЛДПР в Севастополе предлагала запретить ездить на электросамокатах в пешеходной зоне.

«Подобное «лихачество» может привести к трагедии. Считаю, что в Севастополе тоже нужно на законодательном уровне урегулировать этот вопрос: запретить передвижение на электросамокатах по пешеходным зонам, ввести жёсткие штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами», — уверен вице-спикер Заксобрания Севастополя и депутат ЛДПР Илья Журавлев.