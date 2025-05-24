Дорога в Казачьей бухте, запуск проекта КРТ и изменения в проекте строительства больницы скорой помощи – итоги совещания под руководством Ирека Файзуллина

- В Казачьей бухте проведут строительство и реконструкцию дороги. Работы пройдут в три этапа. Первоначально создадут транспортную связь между микрорайоном «Казачья бухта» и Фиолентовским шоссе возле улицы Дорической. Далее построят двухуровневую развязку на пересечении улиц Правды и Казачинского шоссе. Завершающим этапом станет реконструкция улицы Казачьей. Об этом стало известно по итогам совещания под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, который прибыл в Севастополь.
- Обсудили прохождение экспертизы по ряду крупных объектов, потребовалось внесение изменения в проекты строительства больницы скорой медицинской помощи и нового лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.
- В Севастополе приступают к запуску проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе 7-го километра Балаклавского шоссе. Он предусматривает не только строительство современного жилья, но и создание полноценной инфраструктуры.
Начиная с 2022 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации осуществляет координацию процессов социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя. Реализация жизненно важных объектов в городе находится на особом контроле ведомства.