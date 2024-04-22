Буллинг в Симферопольской школе привлек внимание Бастрыкина

После обращения многодетной матери о избиении ее ребенка глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Женщина написала в официальный паблик СК, где сообщила, что в апреле в школе ее сына избили одноклассники. Доказательством ее слов стали диагностированные у мальчика ушибы головы. При этом сообщается, что в школе никаких мер по этому поводу не приняли.

Напомним, в конце марта прокуратура Севастополя проводила проверку полноты и своевременности оказания медпомощи умершему в больнице ребенку