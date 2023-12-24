Бастыркин поручил возбудить дело из-за госпитализации детей в евпатарисйском лагере «Юность»

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после госпитализации воспитанников детского лагеря «Юность» в Евпатории.

Региональному подразделению комитета поручено представить доклад о ходе и результатах расследования дела, а также установить обстоятельства случившегося и принять меры к их устранению.

22 декабря стало известно, что в горбольницу Евпатории госпитализировали девять детей, отдыхавших в детском лагере. У восьмерых воспитанников выявили гастроэнтероколит и еще у одного ребенка — острое респираторное заболевание.

Напомним, в Севастополе заведено уголовное дело за незаконную вырубку дубов в Орлиновском лесничестве.