Бастыркин поручил возбудить дело из-за госпитализации детей в евпатарисйском лагере «Юность»

Город Туризм
24-12-2023
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Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после госпитализации воспитанников детского лагеря «Юность» в Евпатории.

Региональному подразделению комитета поручено представить доклад о ходе и результатах расследования дела, а также установить обстоятельства случившегося и принять меры к их устранению.

 22 декабря стало известно, что в горбольницу Евпатории госпитализировали девять детей, отдыхавших в детском лагере. У восьмерых воспитанников выявили гастроэнтероколит и еще у одного ребенка — острое респираторное заболевание.

Напомним, в Севастополе заведено уголовное дело за незаконную вырубку дубов в Орлиновском лесничестве.

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