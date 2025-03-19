Аптеки больше не смогут продавать просроченные лекарства

Аптеки больше не смогут продавать просроченные и немаркированные лекарственные препараты. Соответствующий закон вступил в силу в марте. Правительство утвердило правила и сроки. Продажа таких лекарств будет автоматически блокироваться на кассе.

Если лекарство отпускают в аптеке без использования системы маркировки, то запрет уже действует с 1 марта 2025 года. В остальных случаях онлайн-проверка кодов начнется с 1 июня. Требование к блокировке продаж коснется всех лекарств без данных о маркировке, а также заблокированных товаров, оборот которых прекращен или истек срок годности.

Маркировка нужна, чтобы покупатель мог проверить подлинность товара, а также проследить его путь от производства до прилавка.

Самостоятельно проверить фармацевтическую продукцию на подлинность можно с помощью мобильного приложения государственной системы мониторинга «Честный знак», просканировав там специальный код, который находится на упаковке препарата.