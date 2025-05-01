Античные воины совершили марш-бросок в окрестностях Севастополя

Реконструкторы в полном вооружении и экипировке, соответствующей эпохе: тяжёлые доспехи и оружие общим весом до 30 кг, стартовали из лагеря на территории парка живой истории «Федюхины высоты».

За один день они преодолели маршрут длиной 22 километра, проложенный по живописным горным тропам, включая известный участок Римской дороги.

Участники похода представляли исторические клубы из Санкт-Петербурга, Москвы, Ялты и Севастополя. Были воссозданы образы солдат XI Клавдиева легиона, III вспомогательной Батавской когорты, военнослужащего, обеспечивающего подразделения, и классического греческого гоплита. Особенность нынешнего мероприятия — присутствие представителя клуба «Анабасис», чья реконструкция образа греческого гоплита IV века до н.э. поражала точностью исполнения бронзовых доспехов.

Целью похода было изучение и подтверждение правильности изготовления исторических комплектов, основанных на результатах археологических исследований. Таким образом участники наглядно проверяют гипотезы ученых о реальной практике ношения и применения элементов вооружения и повседневной одежды.

Фото: Мария Кобзева

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