Аксенов традиционно к концу года чистит ряды глав районов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении главы администрации Белогорского района Галины Перелович.

Аксенов уточнил, что заявление об увольнении она написала по собственному желанию.

«Благодарю Галину Яношевну за работу, она много сделала для развития района, но необходимо обновление власти, это плановая работа», —подчеркнул глава региона.

Напомним, глава администрации Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении в конце декабря 2021 года. А перед ним ушел в отставку мэр Феодосии Сергей Бовтуненко.

Ольга Сурикова