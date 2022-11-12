Административной столицей Херсонской области стал Геническ

Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин, передает РИА Новости.
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — рассказал он.
Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу приказал отводить войска на левый берег Днепра.
Ольга Сурикова