Административной столицей Херсонской области стал Геническ

В мире
12-11-2022
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Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин, передает РИА Новости.
 

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — рассказал он.

Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу приказал отводить войска на левый берег Днепра.

Ольга Сурикова

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