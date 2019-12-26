27 декабря ограничат движение по ул. Капитанская

27 декабря с 9 часов утра будут обезвреживать снаряд времен ВОВ, недавно найденный в районе памятника «Солдату и матросу».

В связи с этим движение транспорта по улице Капитанская (от пл. 300-летия Черноморского Флота до пересечения с ул. Амурская) на время работ (с 9:00 и до завершения операции) будет закрыто.

Граждан призывают не заходить в зону проведения работ.

Для лиц, проживающих в домах, находящихся в опасной зоне, в школе № 44 (ул. Одесская, 5) будет открыт пункт временного размещения.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя