Знал, но все равно отдал: в Севастополе инженер перечислил мошенникам почти 300 тысяч рублей

Происшествия
18-12-2023
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Жертвам дистанционных мошенников становятся не только граждане преклонного возраста.

34-летний инженер из Севастополя знал о данной схеме преступления, но, застигнутый врасплох неожиданным звонком, выполнил требования аферистов.

Днем в мессенджере ему стали поступать звонки от незнакомцев, представившихся сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Для якобы защиты денег его убедили проследовать к банкомату и перевести свои накопления на указанные ими реквизиты. Так он лишился около 285 тысяч рублей.

По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» и принимаются меры, направленные на установление и розыск преступников.

Ольга Сурикова

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