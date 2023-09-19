Жительница Севастополя выстрелила в коммунальщика

Происшествия
19-09-2023
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Полиция Севастополя проводит проверку по факту причинения телесных повреждений работнику коммунального предприятия.

Мужчина получил химические ожоги, ему назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести травм, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Севастополю.

Происшествие случилось 14 сентября. Известно, что сотрудник городской управляющей компании выполнял демонтаж старого отопительного оборудования в многоэтажном доме. В этот момент местная жительница выстрелила в него несколько раз из, как потом выяснилось, газового пистолета. 

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ольга Сурикова

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