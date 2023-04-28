Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 28 апреля, в городе дожди с ночи, который продолжит идти и днем.

Ветер ночью северный 8-13 м/с, утром и днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +12…+14°.

В субботу, 29 апреля, облачно.

Ночью небольшой дождь; днем преимущественно без осадков.

Ветер северный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10, днем +13…+15°.

В воскресенье, 30 апреля, облачно.

Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Ветер северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +13…+15°.