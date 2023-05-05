В Байдарском заказнике вырубили дубов почти на 50 тысяч рублей

По материалам Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений в заказнике «Байдарский».

Ведомством установлено, что в пределах Терновского участкового лесничества на территории Государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский» в отсутствие разрешительных документов вырублены деревья породы дуб.

Размер ущерба, причиненного городу, составил почти 46 тыс. рублей.

Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району г. Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ольга Сурикова