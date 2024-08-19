Возбуждено уголовное дело из-за возможного обрушения дома ветерана ВМФ России в Севастополе

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав инвалида в Севастополе.

В частном доме у мужчины-инвалида, являющегося ветераном ВМФ России, кавалером ордена Красной Звезды и ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», поехал грунт и образовался обрыв. Возникла угроза обрушения домовладения, однако меры к установке подпорной стены не были предприняты, сообщает пресс-служба регионального Следкома России.

В прошлом году в рамках госконтракта подрядной организацией ООО «Белтрубпроводстрой» начаты работы по строительству газопровода в СНТ «Чайка». Предварительная оценка риска оползневого движения грунтов не была проведена, что и привело к образованию обрыва вблизи земельного участка пенсионера.

Многочисленные обращения мужчины в уполномоченные органы результатов не принесли.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.

Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ольга Сурикова

Фото: иллюстративное

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