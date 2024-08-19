Возбуждено уголовное дело из-за возможного обрушения дома ветерана ВМФ России в Севастополе

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав инвалида в Севастополе.
В частном доме у мужчины-инвалида, являющегося ветераном ВМФ России, кавалером ордена Красной Звезды и ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», поехал грунт и образовался обрыв. Возникла угроза обрушения домовладения, однако меры к установке подпорной стены не были предприняты, сообщает пресс-служба регионального Следкома России.
В прошлом году в рамках госконтракта подрядной организацией ООО «Белтрубпроводстрой» начаты работы по строительству газопровода в СНТ «Чайка». Предварительная оценка риска оползневого движения грунтов не была проведена, что и привело к образованию обрыва вблизи земельного участка пенсионера.
Многочисленные обращения мужчины в уполномоченные органы результатов не принесли.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.
Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ольга Сурикова
Фото: иллюстративное