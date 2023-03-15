В центре Севастополя прошел рейд по барам и местам скопления молодежи

В Севастополе полицейскими был проведен антинаркотический рейд в центральной части города. Среди задержанных оказались и несовершеннолетние.

Сам рейд был направлен на выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Проверялись развлекательные заведения, работающие в вечернее и ночное время на территории Ленинского района. Под проверку попали: семь кафе и баров, а также двенадцать мест концентрации и притяжения молодежи.

В райотдел были доставлены несовершеннолетние, находящиеся в нарушение закона в общественных местах без сопровождения родителей.

В отношении шести законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения сотрудниками полицейского наркоконтроля составлены административные материалы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.

В пресс-службе городского УМВД сообщается, что полиция продолжит рейдовые мероприятия, направленные на профилактику незаконного оборота наркотиков и пресечения другой противоправной деятельности.

Ольга Сурикова