В театре имени Луначарского продолжаются премьерные показы спектакля «Таня»

Культура
08-04-2025

В театр Луначарсокго показали премьерный спектакль «Таня» по одноименной пьесе Алексея Арбузова. Драма переносит зрителей в 1930-е годы.

Режиссер — Иван Миневцев — главный режиссер Челябинского молодежного театра, художник- поставщик — Екатерина Никитина.

Иван Миневцев показал тему взросления и трансформации человека. Главная героиня становится из бросившей медицинский институт студентки профессиональным врачом, ежедневно спасающим жизни.

Музыка написана специально для спектакля питерским композитором Константином Хазановичем.

Фото Анны Корниловой

 