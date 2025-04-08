В театре имени Луначарского продолжаются премьерные показы спектакля «Таня»

В театр Луначарсокго показали премьерный спектакль «Таня» по одноименной пьесе Алексея Арбузова. Драма переносит зрителей в 1930-е годы.
Режиссер — Иван Миневцев — главный режиссер Челябинского молодежного театра, художник- поставщик — Екатерина Никитина.
Иван Миневцев показал тему взросления и трансформации человека. Главная героиня становится из бросившей медицинский институт студентки профессиональным врачом, ежедневно спасающим жизни.
Музыка написана специально для спектакля питерским композитором Константином Хазановичем.
Фото Анны Корниловой
Анна Левина