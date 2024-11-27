В Севастополе завершился конкурс «А ну-ка, девушки!»

В Севастопольском центре культуры и искусств прошел финал регионального конкурса «А ну-ка, девушки!», в котором приняли участие сотрудники ведущих предприятий города. Конкурс возрожден по инициативе Президента.

Девушки представили видеовизитки, выполнили нормативы ГТО на стадионе имени 200-летия города Севастополя, показали свои творческие способности и поучаствовали в дефиле.

В финал вышли:

Ольга Ландаренко, менеджер по развитию бренда ООО «Инкерманский завод марочных вин»;

Анастасия Палюх, бухгалтер ООО «Царь хлеб»;

Надежда Лебедева, инженер ГУП «Водоканал»;

Яна Шурховецкая, водитель троллейбуса ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

Победительницей стала Анна Локтева, начальник отдела разработки и реализации проектов ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя»

Фото Анны Корниловой

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