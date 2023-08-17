Крымчанин задержан за призывы к насилию в отношении участников СВО

Против крымчанина возбуждено уголовное дело за призывы к насилию в отношении участников СВО

Керчанин задержан за распространение в интернете призывов к экстремистской деятельности и насилию в отношении граждан России. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Житель Керчи, 1973 г.р., разместил в одном из интернет-мессенджеров материалы, которые, согласно результатам лингвистического исследования, содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении граждан РФ, принимающих участие в СВО.

Следственный отдел УФСБ возбудил против мужчина уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности через интернет.

При обыске дома у фигуранта изъяты средства связи, компьютерная техника и иные предметы, имеющие отношения к противоправной деятельности. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Ольга Сурикова