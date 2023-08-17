В Севастополе утвердили защищенные от терроризма места общего пользования

Правительство Севастополя утвердило перечень из 66 общественных пространств, подлежащих антитеррористической защите. Ранее таких мест в Севастополе было 18.

Согласно законодательству РФ, в таких местах общего пользования обязаны быть системы видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, наружного освещения. На эти объекты составляется специальный паспорт безопасности, а также там должна быть обеспечена физическая охрана.

В этот перечень, например, входят все крупные парки и скверы.

Напомним, в Севастополе стали известны места установки передвижных штрафующих камер.