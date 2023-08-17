Развожаев об очередях детей в поликлиниках: «На ровном месте создается проблема»

Вопрос внезапно возникших очередей в поликлиниках из-за необходимости получения справки детям на физкультуру в школе был поднят сегодня губернатором Михаилом Развожаевым во время заседания правительства Севастополя.

В ходе обсуждения на заседании выяснилось, что данную справку в поликлиниках нужно получать только тем детям, которые не проходили плановую диспансеризацию, они должны обойти медосмотр в больнице. Остальные же могут получит эту справку в школе.

На что губернатор ответил резкой критикой руководству департамента здравоохранения, которое допустило ажиотаж со здоровыми детьми в поликлиниках.

«Информацию нужно было заранее дать людям, все это объяснить. Все знают, что нужны справки, идут в поликлинику, со здоровыми детьми создают там ажиотаж. Оказывается, осмотр проходить не надо, если он был пройден в рамках диспансеризации. Это кто людям должен был объяснить? Я? На ровном месте создается проблема. Мы сидим все радостно ждем, пока губернатор напишет», — заявил глава города.

Он подчеркнул, что данная информация была отработана во всех школах города.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко раскритиковал организацию проведения тестирования на COVID-19 детей перед отправления в оздоровительные лагеря.

Ольга Сурикова