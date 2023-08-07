В Севастополе участковый застрелился из-за смерти дочери

В Севастополе покончил с собой 32-летний майор полиции, застрелившись в служебной машине. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Как утверждают авторы канала, 2 августа 32-летний старший участковый уполномоченный по делам несовершеннолетних сел в служебную машину, доехал до работы и отправил жене сообщение с текстом «прости, люблю тебя!». Через некоторое время тело полицейского обнаружили в авто, стоящем на парковке отдела полиции по Нахимовскому району.

Причиной самоубийства могла стать трагическая гибель его старшей дочери. 12 июня 2022 года восьмилетняя девочка купалась на матрасе и её унесло в открытое море. Тело ребёнка так и не нашли.

После такого потрясения мужчину включили в группу нуждающихся в повышенном психо-педагогическом внимании. 27 июля 2023 года майора исключили из неё «в связи со стабильным психоэмоциональным состоянием».

Напомним, в Крыму мужчины почти в четыре раза чаще, чем женщины сводят счеты с жизнью.