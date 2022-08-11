Запорожскую АЭС снова обстреляли

После обстрела горит второй энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Источник канала сообщает о попадании двух ракет и черном дыме над городом. По информации представителя администрации района Рогова, зафиксированы 5 «прилётов» в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения (загорелась трава). еще 5 — в районе пожарной части неподалеку от АЭС (из-за этого не удалось вовремя провести пересменку на станции).

Напомним, в июле украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС, об этом сообщали РИА Новости.

Дмитрий Островский