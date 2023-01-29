В Севастополе школьница попала под машину по собственной неосторожности

В Севастополе девочка стала участницей ДТП по собственной неосторожности. Авария произошла на дороге-дублере на улице Борисова.

«В четверг на улице Борисова, напротив дома № 1/3, 35-летний водитель автомобиля «Опель» совершил наезд на 10-летнюю девочку. В момент дорожно-транспортного происшествия школьница не увидела приближающийся автомобиль и вышла из-за припаркованных транспортных средств на проезжую часть, в результате чего попала под колеса иномарки», —сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Девочка получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована в детскую больницу. Со слов матери она ожидала свою дочь после дополнительных занятий, в автомобиле.

Ольга Сурикова