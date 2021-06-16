В Севастополе растет количество заболевших коронавирусом каждый день

Еще два человека умерли

В Севастополе по состоянию на 16 июня зарегистрированы 44 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

69 человек выписаны после выздоровления.

Умерли два человека в возрасте 60 и 66 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 409 человек. В настоящий момент выздоровели 14 058 человек, 705 умерли.

Под наблюдением находится 352 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 16 июня сделали прививку от коронавируса 71 217 человек. Второй этап вакцинации прошли 61 146 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 16 июня поступило более 84 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.