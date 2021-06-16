В Севастополе педофил пытался шантажировать школьницу ее интимными фотографиями

Прокуратура Гагаринского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений иного сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет.

Органом предварительного следствия установлено, что в июне 2020 года мужчина начал переписку в социальной сети «ВКонтакте» с несовершеннолетней 2008 года рождения. При этом он получил от школьницы фотографии в нижнем белье.

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«После чего потребовал прислать более откровенные фото интимного характера, начав шантажировать несовершеннолетнюю, тем что распространит ранее полученные фото иным пользователям социальной сети», – рассказали в пресс-службе прокуратуры подробности дела.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова