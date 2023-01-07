В Севастополе простились с погибшими на СВО солдатами и офицерами

В Севастополе простились с солдатами, которые погибли при артиллерийском обстреле в Херсоне. Об эом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



Алексей Александрович Куликов — гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона.

Дмитрий Вячеславович Клёпов — замкомандира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе. Оба служили в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Дмитрий Олегович Мельниченко — гвардии старшина 1 статьи номера расчета минометного взвода 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Напомним, правительство Севастополя 13 декабря приняло постановление, которым утвержден порядок предоставления социальной помощи участникам специальной военной операции, их семьям, а также семьям погибших.

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Дмитрий Островский