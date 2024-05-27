В Севастополе пройдет международный фестиваль по спортивному программированию

В Севастополе с 29 мая по 2 июня будет проходить международный фестиваль по спортивному программированию «Код мира». Мероприятие приурочено к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году Россия будет принимать более 100 спортсменов из 5 стран — России, Белоруссии, Азербайджана, Южной Осетии и Кыргызстана. Участники в возрасте от 14 до 25 лет сразятся за главный приз в размере 400 000 рублей в дисциплине «программирование продуктовое» — хакатон. В течение трех дней спортсмены будут работать над решением специального кейса от компании «Т1», одного из лидеров IT индустрии. Задача участников — создать функциональные продукты, способные решать реальные проблемы.

Результаты будут оцениваться экспертным жюри из представителей отрасли. Общий призовой фонд Фестиваля составляет 1 800 000 рублей, и денежные награды получат первые десять победителей. Хакатон по продуктовому программированию — это возможность для участников проявить свои творческие способности, научиться работать в команде, применить свои знания на практике и найти новые перспективы для развития своих проектов.

Соревнования пройдут 30 мая, 31 мая и 1 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. Тараса Шевченко, 62.

Анна Левина