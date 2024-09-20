В Севастополе появится четыре благочиния

Решением Епархиального совета и указом митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Севастопольское благочиние разделено на четыре церковных округа:

— Центральное благочиние в административных границах Ленинского района (благочинный — протоиерей Сергий Халюта);

— Херсонесское благочиние в административных границах Гагаринского района (благочинный — протоиерей Стефан Сломчинский);

— Северное благочиние в административных границах Нахимовского района (благочинный — протоиерей Борис Кравец);

— Балаклавское благочиние в административных границах Балаклавского района (благочинный — протоиерей Михаил Викторов).

Также Кировско-Белогорское благочиние разделено на два самостоятельных церковных округа:

— Кировское благочиние в административных границах Кировского района (врио благочинного — протоиерей Георгий Барзул);

— Белогорское благочиние в административных границах Белогорского района (благочинный — протоиерей Георгий Барзул).

Также распоряжением правящего архиерея благочинным Евпаторийского церковного округа назначен иеромонах Иларион (Карандеев).

Сделано это в целях активизации церковно-приходской жизни.