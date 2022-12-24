В Севастополе полиция исполнила мечту 8-летней девочки и помогла вернуться в школу

Полицейские Севастополя не остались равнодушными к судьбе восьмилетней девочки Виктории, которая не могла посещать школу из-за сложной материальной ситуации в семье.

Сначала к правоохранителям обратилось руководство школы, в связи с долгим отсутствием ребенка. Оказалось Викторию воспитывает самостоятельно отец и из-за материальных проблем он не смог обеспечить свою дочь необходимыми вещами для обучения в школе. В этой сложной жизненной ситуации он обратился за помощью к сотрудникам полиции.

В разговоре с ребенком инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Елена Чернова поинтересовалась, написала ли она новогоднее пожелание Деду Морозу.

«Девочка ответила утвердительно и в подтверждение протянула небольшой клочок бумаги, исписанный детской рукой. Сотрудница полиции внимательно прочитала пожелания и предложила лично передать письмо доброму волшебнику. Мечты маленькой Вики оказались незатейливыми – девочка надеялась получить в подарок набор для рисования, игрушки и леденцы, —рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Елена Чернова не могла остаться в стороне и вместе со своими коллегами решила поддержать семью. Руководство и сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних и отдела охраны общественного порядка помогли мужчине приобрести необходимые зимние вещи для маленькой Вики, а также собрали для нее новогодние подарки – краски, фломастеры, цветные карандаши, набор шариковых ручек, различные игрушки, сладости и новогоднюю елочку.

В настоящее время решается вопрос о возобновлении обучения Виктории в школе.

В благодарность полицейским юная жительница Севастополя нарисовала и передала рисунок, на котором, с помощью подаренных карандашей, изобразила сотрудницу полиции, которая вместе со своими коллегами помогла осуществить ее новогоднюю мечту.

Ольга Сурикова