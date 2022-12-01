В Севастополе похоронили бойца, погибшего в Украине

В Севастополе простились с Алексеем Михайловичем Порватовым — старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.

Алексей Порватов родился в Новосергиевском районе Оренбургской области.

Долгое время служил на флоте на сторожевом корабле «Пытливый» с 2010 по 2016 год. Также служил на гвардейском ракетном крейсере «Москва» и на сторожевом корабле «Ладный».

В июне этого года пошел старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.

Погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Будем помнить нашего героя», — написал Развожаев.

Ольга Сурикова