В Севастополе похоронили бойца, погибшего в Украине

В Севастополе простились с Алексеем Михайловичем Порватовым — старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.
Алексей Порватов родился в Новосергиевском районе Оренбургской области.
Долгое время служил на флоте на сторожевом корабле «Пытливый» с 2010 по 2016 год. Также служил на гвардейском ракетном крейсере «Москва» и на сторожевом корабле «Ладный».
В июне этого года пошел старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.
Погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Будем помнить нашего героя», — написал Развожаев.
Ольга Сурикова