Вход на самое известное лавандовое поле Крыма станет платным

Мера оказалась вынужденной

Вход на одно из самых популярных и огромных лавандовых полей Крыма, которое находится в Тургеневке, под Бахчисараем, сделают платным. Об этом сообщается на странице Тургеневской агрофирмы в Instagram. Пройти на поле с 21 июня можно будет за 300 рублей.

«Мы до последнего оттягивали введение платного посещения наших лавандовых полей. Но многочисленные обращения туристических компаний, привозящих организованные и не организованные группы, с просьбами обеспечить базовые услуги и упорядочить значительный туристический поток, плюс участившиеся в последнее время варварские случаи уничтожения нашей собственности заставили пойти на эту меру», – пояснили в фирме такой шаг.

Собранные средства обещают направить на развитие туристической инфраструктуры, улучшения предоставляемых услуг, которые позволят не нарушать сельскохозяйственный цикл выращивания, уборки и переработки лаванды.

При этом для определенных категорий граждан бесплатный проход сохранится. На поле будут установлены бесплатные туалеты. Для организованных групп появится площадка для платного размещения автотранспорта вблизи поля. Планируется увеличить места для бесплатного размещения машин.

Ольга Сурикова