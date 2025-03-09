В Севастополе открылась выставка «Кошки. Женщины. И кофе»

В библиотеке им. Л. Н. Толстого открылась выставка керамической живописи «Кошки. Женщины. И кофе». Стены малого зала украсили более 40 картин севастопольской художницы Милы Анчуговой, а на шкафу поселилась семья котов.

Керамика и глазурь — главные инструменты художницы. Мила уверена: так она передаёт состояние своей души. Каждая картина — это личная история, рассказанная с помощью глазури, цвета и фактуры. Это не просто изображение, а поток эмоций, мыслей, воспоминаний, запечатленных в керамике. Каждая работа обжигается при температуре от тысячи градусов не единожды. Некоторые картины пережили по восемь обжигов.

Выставка будет работать до 3 апреля по адресу ул. Ленина, 51, г. Севастополь.