В Севастополе наказали автоледи, проехавшуюся по тротуару на улице Гоголя

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя привлекли к административной ответственности водителя, совершившего грубое нарушение ПДД.
Видео, на котором видно, как водитель Сузуки в нарушении правил ПДД ездит по тротуару, появилось в соцсетях.
«В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что днем 3 февраля 51-летняя автоледи, управляя автомобилем Сузуки в районе дома № 27 на улице Гоголя, в нарушение требований пункта 9.9 ПДД РФ, осуществляла движение по пешеходной дорожке», — сообщили в пресс-службе полиции города.
Ей выписали штраф в размере 2 тысяч рублей.
Ольга Сурикова