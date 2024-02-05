В Севастополе наказали автоледи, проехавшуюся по тротуару на улице Гоголя

Политика
05-02-2024
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Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя привлекли к административной ответственности водителя, совершившего грубое нарушение ПДД.

 

Видео, на котором видно, как водитель Сузуки в нарушении правил ПДД ездит по тротуару, появилось в соцсетях.

«В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что днем 3 февраля 51-летняя автоледи, управляя автомобилем Сузуки в районе дома № 27 на улице Гоголя, в нарушение требований пункта 9.9 ПДД РФ, осуществляла движение по пешеходной дорожке», — сообщили в пресс-службе полиции города.

Ей выписали штраф в размере 2 тысяч рублей.

Ольга Сурикова

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