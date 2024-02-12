В Севастополе на пожаре погиб мужчина

В Севастополе вечером 11 февраля возник пожар в квартире на втором этаже в многоквартирном доме по улице Гагарина. Информация о возгорании поступила в 21:16.

Внутри квартиры спасатели обнаружили погибшего мужчину, сообщили в пресс-службе МЧС города.

Из соседних задымленных квартир на свежий воздух вывели 16 человек, в том числе двоих детей.

Полностью пожар ликвидировали в 21 час 55 минут. Его площадь составила 15 квадратных метров.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены компетентными ведомствами.

Ольга Сурикова